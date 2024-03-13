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Главный тренер «Арсенала» Артета оскорбил семью наставника «Порту»

Тренер «Порту» Консейсау: наставник «Арсенала» Артета оскорбил мою семью

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Reuters

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау рассказал, что во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета оскорбил его семью, передает Metro.

«Это, должно быть, фишка всех испанских тренеров. Хосеп Гвардиола тоже оскорблял мою семью. Я сказал Артете подбирать выражения. Потому что человека, которого он оскорбил, больше нет с нами», — сказал Консейсау.

Основное время и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:0 в пользу «Арсенала». Лондонский клуб обыграл «Порту» в серии пенальти со счетом 4:2. В последний раз «Арсенал» проходил в четвертьфинал в 2010 году. Тогда «Арсенал» проиграл в четвертьфинале турнира каталонской «Барселоне». По сумме двух матчей был зафиксирован счет 3:6.

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский клуб «Манчестер Сити», который в финальном матче обыграл итальянский «Интер». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Родриго Эрнандес.

Ранее вратарь греческого клуба был вызван в сборную России.

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