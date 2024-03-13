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«Арсенал» впервые за 15 лет сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов

«Арсенал» спустя 15 лет прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Порту»

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Paul Childs/Reuters

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» спустя 15 лет прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв португальцев из «Порту». Об этом пишет «Лента.ру».

Основное время и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:0, а затем «Арсенал» обошел «Порту» в серии пенальти со счетом 4:2.

В последний раз «Арсенал» проходил в четвертьфинал в 2010 году.

До этого «Барселона» впервые за четыре года вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Авторами забитых мячей в составе победителей стали Фермин Лопес (15-я минута), Жоау Канселу (17) и Роберт Левандовски (83). Единственный гол у проигравших забил Амир Ррахмани (30).

Действующим победителем Лиги чемпионов является английский клуб «Манчестер Сити», который в финальном матче обыграл итальянский «Интер». Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Родриго Эрнандес.

Ранее «Арсенал» забил шесть безответных мячей в матче АПЛ.

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