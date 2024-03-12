Бывший директор «Спартака» согласился с главой «Зенита»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак высказался о словах председателя правления «Зенита» из Санкт-Петербурга Александра Медведева, который заявил о необходимости красно-белым доказывать свой статус народной команды. Первак согласен с этим тезисом из-за успехов «Зенита» в последние годы и неудач спартаковцев в тот же период.

«Зенит» за последние десять лет добился огромных успехов. Проводится большая работа в клубе: с футболистами, в болельщицком плане, отношение руководства к команде и все, что с ней связано. Понятие «Народная команда» идет из каких-то глубин. Сегодня это во многом одни разговоры. Если ты от народа, то надо доказывать народность победами! Приходом болельщиков на стадион, работой магазинов, сколько атрибутики покупается, как работают детские школы. Знаю, что там отношение к ребятам не очень. Мои близкие рассказывали, что там занимался мальчишка, который через месяц заявил, что не хочет быть в «Спартаке». Он сказал, что тренер кидает им мячик и уходит. Все сами по себе. Я, как человек нейтральный, скажу, что за последние десять лет «Зенит» стал самой популярной командой в России, сине-бело-голубые имеют больше достижений, чем красно-белые. Я вижу полный стадион в Питере, а в Москве нет. Сейчас везде карта болельщика, но посещаемость разная. На «Спартак» стало меньше ходить. Если это народная команда, любимая команда, то с ней болельщики должны быть и в радости, и в горе. Говорить про Fan ID — глупости!» — цитирует Первака Legalbet.

«Зенит» является девятикратным чемпионом России и выиграл последние пять чемпионатов Российской премьер-лиги, а также лидирует после 20-ти туров в розыгрыше нынешнего сезона. На счету «Спартака» десять чемпионских титулов в российской истории, но последний был выигран в сезоне-2016/17, а до того красно-белые завоевывали золотые медали в 2001 году.

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