Тренер «Краснодара» назвал вылет из Кубка России «нехорошим результатом»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич объяснил, почему команда потерпела поражение от подмосковных «Химок» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России и выбыла из розыгрыша турнира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нехороший результат для нас. Не могу сказать, что была плохая игра. Мы создавали моменты и пытались забить. Соперник хорошо играл в защите. Мы упускали много шансов. Вратарь также спасал команду», — сказал Ивич.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась победой подмосковной команды со счетом 2:0.

«Краснодар» в прошлом сезоне дошел до финала турнира, в рамках которого проиграл московскому ЦСКА. Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе ЦСКА гол забил Федор Чалов (32-я минута, с пенальти). У «Краснодара» отличился Джон Кордоба (50). В серии пенальти красно-синие одержали победу со счетом 6:5.

«Краснодар» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте, набрав 39 очков. «Быки» всего на один балл отстают от лидера национального первенства — «Зенита». «Химки» играют в Первой лиге, после 22 туров команда из Подмосковья возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка.

Ранее стало известно, в чем заключаются разногласия между Ивичем и руководством «Краснодара».