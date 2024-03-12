Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Краснодара» назвал вылет из Кубка России «нехорошим результатом»

Тренер «Краснодара» Ивич о вылете из Кубка России: мы упускали много шансов

close
100%
Официальный сайт «Уотфорда»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич объяснил, почему команда потерпела поражение от подмосковных «Химок» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России и выбыла из розыгрыша турнира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нехороший результат для нас. Не могу сказать, что была плохая игра. Мы создавали моменты и пытались забить. Соперник хорошо играл в защите. Мы упускали много шансов. Вратарь также спасал команду», — сказал Ивич.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Химки», завершилась победой подмосковной команды со счетом 2:0.

«Краснодар» в прошлом сезоне дошел до финала турнира, в рамках которого проиграл московскому ЦСКА. Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе ЦСКА гол забил Федор Чалов (32-я минута, с пенальти). У «Краснодара» отличился Джон Кордоба (50). В серии пенальти красно-синие одержали победу со счетом 6:5.

«Краснодар» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте, набрав 39 очков. «Быки» всего на один балл отстают от лидера национального первенства — «Зенита». «Химки» играют в Первой лиге, после 22 туров команда из Подмосковья возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка.

Ранее стало известно, в чем заключаются разногласия между Ивичем и руководством «Краснодара».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами