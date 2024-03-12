Тренер попавших в завал лыжниц рассказала о причинах победы в Спартакиаде

Команда лыжниц из Санкт-Петербурга выиграла финал эстафеты на XII Зимней Спартакиаде учащихся России 2024 года. Победительницы выступили в следующем составе: Екатерина Буданова, Надежда Игнатенко, Ася Алешичева и Мария Нагавкина. В комментарии для «Газеты.Ru» тренер санкт-петербургской команды Евгения Папушина назвала адаптацию к условиям среднегорья ключевым фактором победы своих подопечных.

«Мы долго готовились в Спартакиаде. К сожалению, проведение Спартакиады в условиях среднегорья не позволило нам завоевать призовые места в первые дни соревнований, но к эстафете все наши спортсменки пришли в форму и показали высокий результат. Они заслужили эту награду. Каждая из них проделала огромную работу для этого успеха», — рассказала Папушина.

8 марта в Сочи во время одной из гонок Спартакиады случился завал на спуске, в результате которого многие спортсменки, включая лыжниц команды Санкт-Петербурга, получили травмы, а 15 спортсменок вынуждены были сойти с дистанции, получив травмы различной степени тяжести, включая переломы, ушибы и глубокие порезы.

Ранее Губерниев согласился на предложение лыжницы сборной России.