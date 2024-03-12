Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер попавших в завал лыжниц рассказала о причинах победы в Спартакиаде

Тренер Папушина: адаптация к среднегорью помогла выиграть Спартакиаду

close
100%
Телеграм-канал «Радиолыжи | Только лыжные гонки»

Команда лыжниц из Санкт-Петербурга выиграла финал эстафеты на XII Зимней Спартакиаде учащихся России 2024 года. Победительницы выступили в следующем составе: Екатерина Буданова, Надежда Игнатенко, Ася Алешичева и Мария Нагавкина. В комментарии для «Газеты.Ru» тренер санкт-петербургской команды Евгения Папушина назвала адаптацию к условиям среднегорья ключевым фактором победы своих подопечных.

«Мы долго готовились в Спартакиаде. К сожалению, проведение Спартакиады в условиях среднегорья не позволило нам завоевать призовые места в первые дни соревнований, но к эстафете все наши спортсменки пришли в форму и показали высокий результат. Они заслужили эту награду. Каждая из них проделала огромную работу для этого успеха», — рассказала Папушина.

8 марта в Сочи во время одной из гонок Спартакиады случился завал на спуске, в результате которого многие спортсменки, включая лыжниц команды Санкт-Петербурга, получили травмы, а 15 спортсменок вынуждены были сойти с дистанции, получив травмы различной степени тяжести, включая переломы, ушибы и глубокие порезы.

Ранее Губерниев согласился на предложение лыжницы сборной России.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами