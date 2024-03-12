Тренер попавших в завал лыжниц: у всех моих подопечных есть страховка от несчастных случаев

Лыжный тренер Евгения Папушина, работающая с командой из Санкт-Петербурга, спортсменки которой попали в завал на трассе в Сочи во время Спартакиады, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказала, что у всех ее подопечных имелась страховка от несчастных случаев, без которой до старта не допускают.

«В нашей команде нет спортсменов, которым нужно оплачивать медицинские расходы и моральный ущерб. У всех спортсменов на такой случай имеется страховка от несчастных случаев, без нее к старту не допускают. Если есть какие-то вопросы, задавайте их Министерству спорта РФ, которое решили проводить эти соревнования в данном месте», — подчеркнула Папушина.

Завал случился на Спартакиаде во время лыжной гонки, состоявшейся 8 марта. Соревнования проходили в метель, одна из девушек во время спуска на высокой скорости не удержалась на ногах, что привело к падениям других участниц и травмам различной степени тяжести, вплоть до переломов. В результаты сразу 15 спортсменок сошли с дистанции, не сумев продолжить гонку.

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