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«Один в хоккее не воин»: олимпийский чемпион объяснил спад Овечкина

Чемпион Игр Кожевников объяснил спад Овечкина застоем в «Вашингтоне»

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Charles LeClaire-USA TODAY Sports/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников объяснил, с чем был связан спад российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Один человек в хоккее не воин. Он может приносить результат, он может делать игру, но какие-то помощники же должны быть. А у него двое пропали — Женька и Бекстрём (Евгений Кузнецов и Никлас Бекстрём. — «Газета.Ru»), один из сильнейших центральных в НХЛ. Вот у «Вашингтона» и был застой. Потом Овечкин немного встрепенулся и начал забивать, отдавать», — заявил Кожевников.

10 марта «Вашингтон» обыграл «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 4:1. Овечкин отдал в этом поединке голевую передачу. В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 60 матчах, забросил 18 шайб и отдал 30 результативных передач. Россиянин довел общее число результативных баллов в своей карьере в чемпионатах НХЛ до 1533 (840 шайб и 693 результативные передачи) в 1406 играх.

12 марта «Кэпиталз» со счетом 0:3 уступили «Виннипег Джетс». Следующая игра «Вашингтона» состоится 14 марта, команда сразится с «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее Овечкину предрекли большую славу после ухода Кузнецова из «Вашингтона».

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