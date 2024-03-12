Стало известно, сколько получит Абаскаль в случае увольнения из «Спартака»

Испанский специалист Гильермо Абаскаль получит €1,8 млн в том случае, если московский «Спартак» решит уволить его с поста главного тренера. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Данная сумма — размер зарплаты испанского специалиста до конца его контракта, истекающего летом 2025 года. Любые другие условия досрочного расторжения договора станут предметом переговоров между Абаскалем и менеджментом столичного клуба.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. В прошлом матче красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» 0:0.

Ранее появилась информация, что «Спартак» готов заплатить за иностранного тренера.