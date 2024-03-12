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Матчи сборной России с Сербией и Парагваем могут не показать по ТВ

Журналист Карпов: матчи России с Сербией и Парагваем могут не показать по ТВ

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Журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщил, что товарищеские матчи сборной России против Сербии и Парагвая могут не показать по телевидению.

Карпов отметил, что у Российского футбольного союза (РФС) есть письмо от Союза европейских футбольных организаций (УЕФА), где говорится, что, по их мнению, все права на показ товарищеских матчей сборной России принадлежат «Телеспорту». Также в письме говорится, что матчи могут быть показаны только на федеральных каналах.

«По состоянию на 11 утра подписанного договора на эту игру, как и на матч с Парагваем, у нас нет», — передает Карпов слова генерального продюсера «Матч ТВ» Александра Тащина.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве.

Ранее в РФС рассказали о планах сборной России.

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