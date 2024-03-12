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Тренер Сорин о перепалке с Губерниевым: с ним бесполезно говорить

Тренер сборной РФ по лыжным гонкам Сорин: с Губерниевым бесполезно разговаривать

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что он не хочет говорить с журналистом Дмитрием Губерниевым, передает РИА Новости.

«Когда-то было желание обсудить что-то с Губерниевым. Сейчас понятно, что разговаривать с ним бесполезно. Его главная мотивация — привлечь к своей персоне больше внимания», — сказал Сорин.

Перепалка между Сориным и Губерниевым началась с того, что Губерниева возмутило, что Сорин защищает руководство Федерации лыжных гонок России после массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся.

Лыжный масс-старт на 10 км в рамках Спартакиады прошел 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край). Гонка прошла в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Сорин назвал Губерниева мерзавцем.

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