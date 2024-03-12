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Глава «Наполи» пообещал своим игрокам €10 млн за победу над «Барселоной»

Глава «Наполи» Де Лаурентис заплатит игрокам €10 млн за победу над «Барселоной»

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Global Look Press

Президент футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис пообещал выплатить своим игрокам €10 млн за победу над каталонской «Барселоной» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает La Gazzetta dello Sport.

В первом матче, который прошел в Италии, был зафиксирован счет 1:1. На 60-й минуте форвард гостей Роберт Левандовски получил в штрафной пас от Педри, сместился чуть ближе к центру и из-под защитников пробил низом точно в ближний угол. На 75-й минуте форварда «Наполи» Виктор Осимхен в штрафной спиной получил пас, развернул защитника Иньиго Мартинеса и низом катнул мяч в дальний нижний угол.

Целью Де Лаурентиса является участие команды в клубном чемпионате мира, который пройдет в 2025 году в США. Победа в Лиге чемпионов гарантирует «Наполи» участие в турнире. Поездка на клубный чемпионат мира принесет «Наполи» €50 млн.

Ответная встреча между «Барселоной» и «Наполи» пройдет 12 марта. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

Ранее «Порту» вырвал победу у «Арсенала» в Лиге чемпионов.

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