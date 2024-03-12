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Экс-игрок «Спартака» Быстров подверг критике тренера команды Абаскаля

Экс-игрок «Спартака» Быстров: не вижу положительных моментов в игре «Спартака»

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров заявил, что главного тренера команды Гильермо Абаскаля нужно было увольнять после переподписания контракта, передает «Матч ТВ».

«После того момента, как он переподписал контракт, я не вижу никаких положительных моментов в игре «Спартака». Его надо было менять после переподписания контракта, было понятно до паузы», — сказал Быстров.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.

Ранее «Спартак» решил уволить Абаскаля.

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