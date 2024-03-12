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Клуб Роналду вылетел из азиатской Лиги чемпионов

Клуб Роналду «Аль-Наср» не смог пробиться в полуфинал азиатской Лиги чемпионов

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Yazeed Aldhawaihi/Reuters

Саудовский «Аль-Наср» не смог пробиться в полуфинал азиатской Лиги чемпионов, уступив в серии пенальти «Аль-Айну» из ОАЭ.

Первый матч между этими командами проходил в ОАЭ и закончился победой «Аль-Айна» со счетом 1:0.

В ответном поединке «Аль-Наср» смог победить со счетом 4:3, но в серии пенальти саудовцы потерпели поражение (1:3). Игрок «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился забитым мячом на 118 минуте, реализовав пенальти. В серии послематчевых пенальти Роналду стал единственным футболистом «Аль-Насра», которому удалось реализовать свой удар.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Саудовской Аравии 21 матч, отметившись 22 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Также Роналду принял участие в восьми играх азиатской Лиги чемпионов. 39-летний полузащитник отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее Роналду высмеял пенальти в пользу конкурента в матче чемпионата Саудовской Аравии.

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