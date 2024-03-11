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«Спартак» определился с кандидатами на пост главного тренера команды

РБК Спорт: «Спартак» рассматривает четырех тренеров на замену Абаскалю

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский «Спартак» определился со списком тренеров, которые могут заменить на посту наставника команды Гильермо Абаскаля, передает РБК Спорт.

Одним из кандидатов на пост наставника рассматривается бывший тренер сборной России Станислав Черчесов, но его шансы оцениваются как минимальные. Также рассматриваются три иностранных специалиста, чьи имена не называются. Известно, что двоих предложил спортивный директор клуба Томаш Амарал и что один из них — португалец.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. В прошлом матче красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» 0:0.

Ранее «Спартак» решил уволить Абаскаля.

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