Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губерниев заявил, что тренера сборной РФ по лыжным гонкам могут проиграть в карты

Губерниев о тренере сборной РФ по лыжным гонкам Сорине: он крепостной крестьянин

close
100%
Пресс-служба телеканала «Россия»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил тренеру сборной России Егору Сорину, который назвал его мерзавцем, передает Sport24.

«Он крепостной крестьянин, живет при крепостном праве, при барыне и господах. Знает, что его могут продать, в карты проиграть, обменять», — сказал Губерниев.

Перепалка между Сориным и Губерниевым началась с того, что Губерниева возмутило, что Сорин защищает руководство Федерации лыжных гонок России после массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся.

Лыжный масс-старт на 10 км в рамках Спартакиады прошел 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край). Гонка прошла в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Губерниев потроллил Алину Загитову.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами