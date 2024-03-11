Губерниев заявил, что тренера сборной РФ по лыжным гонкам могут проиграть в карты

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил тренеру сборной России Егору Сорину, который назвал его мерзавцем, передает Sport24.

«Он крепостной крестьянин, живет при крепостном праве, при барыне и господах. Знает, что его могут продать, в карты проиграть, обменять», — сказал Губерниев.

Перепалка между Сориным и Губерниевым началась с того, что Губерниева возмутило, что Сорин защищает руководство Федерации лыжных гонок России после массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся.

Лыжный масс-старт на 10 км в рамках Спартакиады прошел 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край). Гонка прошла в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Губерниев потроллил Алину Загитову.