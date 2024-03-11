Захарян получил вызов в сборную России

Пресс-служба сборной России по футболу в своем Telegram-канале назвала состав национальной команды на мартовский сбор, в рамках которого россияне проведут встречи с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта).

Вратари: Матвей Сафонов, Александр Максименко, Андрей Лунев.

Защитники: Юрий Горшков, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Евгений Харин, Даниил Хлусевич, Игорь Дивеев, Сергей Волков, Арсен Адамов.

Полузащитники: Арсен Захарян, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Данил Глебов, Иван Обляков, Александр Головин , Александр Черников , Данил Пруцев, Антон Зиньковский , Андрей Мостовой, Далер Кузяев, Алексей Миранчук.

Нападающие: Константин Тюкавин, Федор Чалов, Иван Сергеев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее сборная России по футболу представила новую форму.