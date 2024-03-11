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Стало известно, кто выступает против назначения Черчесова в «Спартак»

«Евро-Футбол.Ру»: Амарал против назначения Черчесова на пост тренера «Спартака»

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Саид Царнаев/РИА Новости

Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал выступает против назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера команды, передает «Евро-Футбол.Ру».

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что 11 марта должна состояться встреча Станислава Черчесова с вице-президентом «Лукойла», председателем совета директоров московского «Спартака» Александром Матыциным. Также Карпов сообщил, что «Спартак» решил уволить наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

Ранее Черчесов ответил на вопрос о встрече с руководством «Спартака».

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