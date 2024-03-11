Хоккейный комментатор: в «Калгари» Кузьменко никто не хочет играть

Комментатор Филипп Майков, создатель канала «ХоккейФил» и участник подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что неправильно делить клубы НХЛ на бенефициаров и неудачников последнего дня обменов в лиге. Этот вопрос он разобрал на примере «Калгари Флэймз», за который выступает российский нападающий Андрей Кузьменко.

«По бенефициарам и неудачникам, вы же понимаете, что немножечко неправильно так делить. Они просто все либо продавцы либо покупатели, и, например, осудить продавцов у меня не получается. Взять, например, «Калгари». Там никто не хочет играть, и это понятно. Поэтому, да, минус Танев, минус Хэнифин, не удивился, если бы обменяли Маркстрема, как раньше обменяли Тоффоли. Никто не хочет там оставаться при том, что «Калгари» формально еще в борьбе за уайлд кард (седьмое и восьмое места в конференции, дающие право играть в плей-офф. — «Газета.Ru»). Они очень неплохо идут, но, видимо, как бы на этом все, «Калгари» себя самоустраняет, то есть неудачники ли они? Да в принципе нет, но если у вас не хотят играть люди, вы их обмениваете и строите как бы новую команду, это естественный процесс. Ну или как «Аризона» та же самая. Шли нормально, потом серия из 14 поражений подряд, вышел Армстронг (генеральный менеджер «Аризоны». — «Газета.Ru») и прямо сказал: все, мы «слили» сезон, мы распродаемся, все как обычно. Ну вот можно ее здесь осудить или назвать неудачником? Да нет, конечно. Типичная «Аризона».

«Калгари» в последний день обменов отдал в «Вегас» защитника Ноа Хэнифина, а двумя днями ранее обменял в «Даллас» другого защитника Кристофера Танева. «Аризона» на дедлайне обменяла защитников Троя Стечера и Мэтта Дамбу в «Эдмонтон» и «Тампа-Бэй» соответственно, а нападающего Джейсона Цукера – в «Нэшвилл».

Ранее перешедшему из «Вашингтона» в «Каролину» Кузнецову подарили вантуз.