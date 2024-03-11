Дзюбу назвали игроком ротации

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов назвал форварда красно-зеленых Артема Дзюбу игроком ротации, передает «Спорт-Экспресс».

«Сейчас Артем — игрок ротации. В таком возрасте, если ты не проходишь подготовку зимой, тебе трудно набрать кондиции. Дзюба может выходить на замену. Полезен в раздевалке», — сказал Наумов.

10 марта в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2. Москвичи дважды вели по ходу встречи. В начале второго тайма «Локомотив» остался в меньшинстве, а в середине судья уравнял составы. Дзюба вышел на 56-й минуте, но результативными действиями не отметился.

После этой встречи «Локомотив» набирает 32 очка и догоняет идущего четвертым ЦСКА. «Сочи» продолжает находиться на последней строчке турнирной таблицы (13 очков).

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба провел 18 матчей, забив четыре мяча.

Ранее тренер «Локомотива» объяснил, почему не выпустил Дзюбу в старте на матч с «Сочи».