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Предстоящий бой Шлеменко назвали странным

Боец ММА Махно назвал странным предстоящий бой Шлеменко

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Махно в интервью Legalbet.kz заявил, что считает странным предстоящий бой Александра Шлеменко и Куата Хамитова.

По его мнению, спортсмены находятся изначально в разных условиях.

«Странный бой, учитывая позиционирование Куата как бойца категории 70 кг, а Александра — 84 кг. Победителя мы узнаем после боя. Фаворит, конечно, Александр, потому что дерется в своем весе», — заявил Махно.

Бой пройдет 4 мая в Челябинске на стадионе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» и станет главным на турнире RCC 19.

В активе 36-летнего Хамитова в ММА 26 побед, семь поражений и две ничьи. 39-летний Шлеменко в смешанных единоборствах провел 78 боев, в которых одержал 62 победы и потерпел 15 поражений. Один бой с участием россиянина завершился вничью, еще один — был признан несостоявшимся.

Шлеменко выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA. Владел титулом в среднем весе и трижды его защитил.

Ранее стало известно состояние российского бойца MMA попавшего в реанимацию перед поединком.

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