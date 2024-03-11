Экс-тренер «Спартака» заявил, что команда не попадет в топ-3

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что после поражения красно-белых в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» (0:2) красно-белые лишились шансов на медали по итогам сезона.

По его мнению, попасть в топ-3 по итогам оставшихся 10 игр в чемпионате будет невозможно.

«Борьбы за чемпионство не было уже давно, потому что отрыв от лидеров уже осенью был приличным. Наилучшим из возможных вариантов было попадание в призы, скорее даже на третье место. Но уже и эта возможность потеряна», — заявил Гладилин.

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее бывший тренер сборной России Борис Игнатьев назвал причину поражения «Спартака» от «Факела».