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Тренера сборной России волнует, что россияне деградируют в «Спартаке»

Тренер сборной России Писарев: группа россиян деградирует в «Спартаке»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что отдельные игроки московского «Спартака» деградируют в команде, передает «Матч ТВ».

«Меня волнует деградация российских футболистов в «Спартаке». Литвинов, Соболев, Пруцев и Игнатов там начинают немного деградировать», — сказал Писарев.

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Голами в составе победителей отметились Евгений Марков (с пенальти), второй мяч залетел в ворота от спартаковца Данила Пруцева.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Ранее в «Спартаке» рассказали о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

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