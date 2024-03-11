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Стал известен предпоследний участник четвертьфинала Кубка Гагарина

«Металлург» обыграл «Амур» в овертайме и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

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Хоккейный клуб «Металлург» Магнитогорск/VK

11 марта в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина «Амур» принимал на своем льду «Металлург» и потерпел поражение в овертайме со счетом 2:3.

Архип Неколенко открыл счет уже на 6-й минуте встречи. В самой концовке второго периода Дмитрий Шевченко восстановил равновесие.

Команды обменялись заброшенными шайбами в самой концовке заключительного периода. Сначала на 57-й минуте Игорь Гераськин вновь вывел магнитогорцев вперед, а через полторы минуты Алекс Бродхерст перевел игру в овертайм.

В дополнительное время шайба Никиты Гребенкина принесла победу «Металлургу». Благодаря ей клуб из Магнитогорска вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, став его седьмым участником. Ранее в эту стадию уже вышли челябинский «Трактор», омский «Авангард», «Спартак», «Локомотив», СКА и «Автомобилист». Московское и минское «Динамо» проведут 12 марта шестой матч серии (впереди москвичи).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее сообщалось, что тренер СКА Ротенберг швырнул клюшку и попал в девушек.

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