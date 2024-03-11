Стало известно, почему в «Спартаке» не хотят назначать Карпина тренером

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин интересен боссам «Спартака», но в московском клубе против совмещения специалистом должностей. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Спартаку» было бы интересно заполучить Карпина. Тем более прежнего босса — Леонида Федуна — в клубе нет, поэтому нет преград для возвращения Валерия Георгиевича. Но здесь будет стоять вопрос совмещения работы в «Спартаке» и в сборной России, в московском клубе на это смотрят негативно», — цитирует издание своего источника.

Карпин был назначен главным тренером «Спартака» в 2009 году, уже через год он привел команду к третьему месту в Российской премьер-лиге (РПЛ). После сезона-2011/12 он покинул занимаемую должность, но в конце года вернулся обратно. В 2014 году тренер и клуб прекратили сотрудничество.

Перед стартом сезона-2022/23 «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. 10 марта команда уступила «Факелу» 0:2.

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