Костомаров рассказал, кто должен решить, ехать ли россиянам на ОИ

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров высказался о допуске российских спортсменов на Игры в Париж. Его слова передает «Чемпионат».

«Думаю, это должно быть решение спортсменов, тренеров, которые всю жизнь тратят на то, чтобы добиться наивысшего результата, олимпийского золота. Да, конечно, ситуация очень сложная. Без гимна, без флага. Но это уже выбор каждого человека, который либо готов там выступать под нейтральным, либо не готов. Это на усмотрение каждого спортсмена», — сказал Костомаров.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее в Кремле дали совет МОК по поводу допуска россиян.