В РФС рассказали, с кем сборная России сыграет в июне

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал следующего соперника сборной России по товарищескому матчу. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мы договорились о проведении игры со сборной Белоруссии. Матч планируется в июне — на выезде, в Минске», — сказал Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве.

В 2023 году россияне провели семь товарищеских поединков. Команда Валерия Карпина обыграла Ирак, Камерун и Кубу.

Ранее Черчесов назвал минус сборной Сербии.