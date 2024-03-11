В РФС заявили, что негативно относятся к ситуации игрока «Спартака» Промеса

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о задержании в ОАЭ игрока «Спартака» Квинси Промеса. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Как отношусь к ситуации с Промесом? Безусловно, негативно. Ждем от футболистов поведения, которое станет позитивным примером для болельщиков, для молодых футболистов. У меня есть определенный скепсис к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов. Но в данной ситуации в первую очередь должен разобраться клуб, принять для себя решение — допустимо ли пребывание Промеса в команде или нет», — сказал Дюков.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест.

Ранее Абаскаль отреагировал на дело Промеса.