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Тренер Капризова стал звездой дня в НХЛ

НХЛ признала тренера «Миннесоты» Хайнса звездой дня

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Matt Kartozian-USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Наставник «диких» в овертайме матча против Нэшвилла» решился снять вратаря и выпустить четвертого полевого игрока. Его ход сработал, и благодаря голу Мэтта Болди с передачи россиянина Кирилла Капризова «Миннесота» одержала победу.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Уайлд». Кирилл Капризов стал автором второй заброшенной шайбы «Миннесоты», которая помогла сравнять счет в матче. Также россиянин поучаствовал в победной шайбе «диких», отметившись результативной передачей.

«Миннесота» находится в шести очках от попадания в плей-офф турнира.

Второй звездой дня был признан 18‑летний новичок лиги Коннор Бедард. Он отметился дублем и результативной передачей в ворота «Аризоны». Тройку лучших игроков дня замкнул капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Канадец отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в матче против «Питтсбурга».

Ранее перешедшему из «Вашингтона» в «Каролину» Кузнецову подарили вантуз.

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