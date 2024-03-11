«Уберите тогда легионеров вообще»: в клубе РПЛ недовольны налогом на иностранцев

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров раскритиковал информацию о потенциальном введении в России налога на легионеров. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Категорически против. Почему? Богатые не очень почувствуют, а нижняя восьмерка… Зачем принимали лимит тогда? Может, мы уже будем жить по одним правилам в долгосрочной перспективе. РФС не должен брать функцию государства и собирать налоги.

Считаю, что это просто неправильно. Все коллеги, с кем я общался, категорически против. Как это сначала решили 13 легионеров, а потом это. Уберите легионеров тогда вообще», — сказал Айдамиров.

По сообщениям СМИ, за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, российский клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей (в зависимости от его возраста). Сейчас командам разрешено иметь в заявке 13 иностранцев, одновременно на поле могут появиться восемь.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) в лидеры вышел «Зенит», который разгромил «Урал». На вторую строчку опустился «Краснодар», уступивший «Ростову». Тройку лидеров замыкает «Динамо».

Ранее экс-футболист раскритиковал «Спартак» и «Зенит» из-за иностранцев.