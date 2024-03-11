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Рублев сенсационно вылетел с турнира в Индиан-Уэллсе

Рублев не смог пройти в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе, проиграв Легечке

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EDGAR SU/REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе уступил представителю Чехии Иржи Легечке со счетом 4:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час и 18 минут. За это время Рублев сделал одну подачу навылет и допустил одну двойную ошибку.

В следующем круге турнира Легечка встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Рублев на предыдущем турнире в Дубае завершил свое выступление в полуфинале. Россиянин был дисквалифицирован за оскорбление линейного судьи в матче против представителя Казахстана Александра Бублика.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Рублев располагается на пятом месте (5010 очков). Лидировать в рейтинге продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9675 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает итальянец Янник Синнер (8270 очков). На четвертой строчке расположился еще один россиянин Даниил Медведев, у которого 7715 очков.

Ранее сообщалось, что Рублев и Хачанов вылетели с турнира в Индиан-Уэллсе, проиграв в первом раунде.

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