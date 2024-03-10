Тренер «Локомотива» объяснил, почему не выпустил Дзюбу в старте на матч с «Сочи»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил отсутствие Артема Дзюбы, Антона Миранчука и Сергея Пиняева в стартовом составе на матч против «Сочи». Его слова передает официальный сайт команды.

«Есть план на игру, есть стратегия. В принципе, и Артем, и Сережа, и Антон, и Марио добавили нам той скорости, той динамики, чтобы на подуставшего соперника второй тайм уже по-другому лег. Это не значит, что мы кем-то недовольны, кого-то вывели из состава — таких вообще нет. Все футболисты с пониманием к этому относятся. Очевидно, что все хотят играть, так как амбициозные люди, но интересы команды превыше», — сказал Галактионов.

10 марта в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2. Москвичи дважды вели по ходу встречи. В начале второго тайма «Локомотив» остался в меньшинстве, а в середине судья уравнял составы. Дзюба вышел на 56-й минуте, но результативными действиями не отметился.

После этой встречи «Локомотив» набирает 32 очка и догоняет идущего четвертым ЦСКА. «Сочи» продолжает находиться на последней строчке турнирной таблицы (13 очков).

Ранее бывший тренер «Спартака» признался, что готов вернуться в команду.