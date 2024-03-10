Абаскаль отреагировал на вопрос об уходе из клуба

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» отказался отвечать на вопрос о потенциальном уходе. Его слова приводит «Газета.Ru».

На вопрос журналиста «РБ Спорт» Артема Локалова по ходу пресс-конференции о том, «не дал ли трещину брак Абаскаля со «Спартаком», испанский специалист предложил перейти к следующему вопросу.

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее Гильермо Абаскаль объяснил поражение «Факелу» слабыми ударами.