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В «Факеле» заявили, что смогли обыграть «Спартак» с помощью болельщиков

Тренер «Факела» Ташуев назвал болельщиков команды самыми знаменитыми в России

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что болельщики воронежской команды помогли добиться итоговой победы. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Болельщиков «Факела» знают во всей стране, они нам очень помогают, так что их поддержка не стала сюрпризом. И для меня лично «Лужники» — очень приятные впечатления оставили, в прошлом году во главе «Ахмата» мы обыграли здесь «Торпедо» со счетом 5:1», — заявил Ташуев.

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут против «Урала» дома.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее Владислав Радимов призвал «Спартак» не мучать друг друга с Абаскалем и отпустить его.

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