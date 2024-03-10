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Призер ОИ из России высказала принципиальную позицию по нейтральному статусу

Призер ОИ Войнова: я принципиально против подачи на нейтральный статус

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Двукратный призер Олимпийских игр в велогонках на треке Анастасия Войнова призналась, что не намерена оформлять нейтральный статус для выступления на международных турнирах. Ее слова передает ТАСС.

«Я принципиально против подачи на нейтральный статус. Не понимаю, почему вообще спортсмены находятся в отстранении, почему мы должны просить какой-то нейтральный статус. Считаю абсурдом прогибаться и принимать какие-то условия. Мне категорически это не надо, обойдусь без их нейтрального статуса», — сказала Войнова.

Войнова выиграла серебро Олимпийских игр 2016 года и бронзу — в 2020 (обе медали в командном спринте). Она является четырехкратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее олимпийская чемпионка назвала неполноценными соревнования без России.

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