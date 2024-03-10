В «Спартаке» заявили, что задержание Промеса не стало неожиданностью для клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в интервью в Telegram-канале «Футбольный Биги» рассказал подробности о задержании игрока команды Квинси Промеса в Дубае (ОАЭ).

«С Квинси работает его команда адвокатов, клуб с ним на связи. Мы надеемся, что он сейчас вернется в Москву, и мы с ним разберемся. Было ли ДТП? Да, это было ДТП. Стали ли неожиданностью его проблемы? Для нас это не стало неожиданностью», — сказал Зеленов.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

1 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители и посадили под домашний арест.

Ранее Промес обратился к «Спартаку» перед матчем РПЛ.