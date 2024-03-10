Стало известно, почему судья матча РПЛ не смог объявить решение по громкой связи

В первом тайме матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) судья встречи Владимир Москалев не объявил о своем решении в микрофон после просмотра VAR.

Во втором тайме после удара Флорентина мяч попал в руку игроку «Балтики». После просмотра VAR судья матча Владимир Москалев назначил пенальти в ворота калининградцев, который не смог реализовать Дмитрий Воробьев. Арбитр должен был объявить о принятом решении по громкой связи. Это нововведение действует с начала второй части чемпионата. Москалев не смог это сделать из-за отсутствия технической возможности на стадионе «Оренбурга».

Мачт между командами завершился победой «Оренбурга» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 80-й минуте. Отличился Джимми Марин.

После 20 туров РПЛ «Оренбург», набрав 19 очков, находится в зоне стыковых матчей. «Балтика» располагается на предпоследнем месте (14 очков).

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит», который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар».

Ранее Черчесов выбрал лучшего футболиста России.