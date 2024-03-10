Стал известен еще один четвертьфиналист Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 4:2.

К 17-й минуте уфимцы вели со счетом 2:0 благодаря заброшенным шайбам Ивана Дроздова и Егора Сучкова.

Хозяева смогли отыграть одну шайбу в начале второго периода. Отличился Чарльз Робинсон. В третьем периоде «Трактор» перевернул ход встречи и трижды поразил ворота соперника. На 42-й минуте Виталий Кравцов сравнял счет. За три минуты до окончания встречи Семен Дер-Аргучинцев впервые в этом матче вывел свою команду вперед, а на последней минуте Чарльз Робинсон оформил дубль, поразив пустые ворота.

Таким образом, после этого матча счет в серии стал 4:2 в пользу челябинской команды. «Трактор» стал шестой командой, вышедшей в четвертьфинал Кубка Гагарина. Ранее это удалось сделать омскому «Авангарду», «Спартаку», «Локомотиву», СКА и «Автомобилисту».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее была названа самая интересная пара первого раунда Кубка Гагарина.