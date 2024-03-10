Главный тренер «Каролины» похвалил Кузнецова после первого матча за клуб

Главный тренер «Каролина Харрикейнз» Род Бриндамор похвалил Евгения Кузнецова за игру в дебютном матче против «Калгари», передает журналист Уолт Рафф в соцсетях.

«Он сегодня показал хорошую игру. Для того, кто долгое время не играл, он определенно был убедителен», — сказал Бриндамор.

«Каролина» победила со счетом «Нью-Джерси» со счетом 4:2.

2 марта официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, участие в которой он принимал с середины февраля. Программа работает с игроками, страдающими от психологических проблем, а также наркотической или алкогольной зависимости.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными».

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее Кузнецов оценил свой дебют за «Каролину».