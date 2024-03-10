Поражение футбольного «Спартака» назвали показательной поркой

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 20 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и воронежским «Факелом», отметив, что в первом круге «Спартак» не показал волевых качеств в игре с командой из Воронежа, передает «РБ Спорт».

«Спартак» тогда не проявил ни характера, ни каких-то волевых качеств. Обязательно нужен реванш, потому что в Воронеже была просто показательная порка», — сказал Кечинов.

В матче первого круга «Спартак» уступил «Факелу» со счетом 0:2 Встреча прошла в сильный снегопад.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место, набрав 31 очко. «Факел» идет на 11 строчке, имея в активе 22 балла.

Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», имея в активе 40 баллов. На втором месте идет «Краснодар» (39), замыкает тройку сильнейших московское «Динамо» (38).

Ранее были названы команды, которые будут бороться за медали чемпионата России.