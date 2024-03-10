Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поражение футбольного «Спартака» назвали показательной поркой

Экс-игрок «Спартака» Кечинов: клуб должен взять реванш за порку в Воронеже

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 20 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и воронежским «Факелом», отметив, что в первом круге «Спартак» не показал волевых качеств в игре с командой из Воронежа, передает «РБ Спорт».

«Спартак» тогда не проявил ни характера, ни каких-то волевых качеств. Обязательно нужен реванш, потому что в Воронеже была просто показательная порка», — сказал Кечинов.

В матче первого круга «Спартак» уступил «Факелу» со счетом 0:2 Встреча прошла в сильный снегопад.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место, набрав 31 очко. «Факел» идет на 11 строчке, имея в активе 22 балла.

Возглавляет турнирную таблицу петербургский «Зенит», имея в активе 40 баллов. На втором месте идет «Краснодар» (39), замыкает тройку сильнейших московское «Динамо» (38).

Ранее были названы команды, которые будут бороться за медали чемпионата России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами