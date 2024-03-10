Последнюю госпитализированную после массового завала лыжницу скоро выпишут из больницы

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что лыжницу, пострадавшую в массовом завале во время масс-старта, который прошел в рамках Спартакиады, выпишут из больницы 11 марта, передает «Спорт-Экспресс».

«У нее хорошее самочувствие. Идет на поправку. В понедельник уже выпишут», — сказала Вяльбе.

Лыжный масс-старт на 10 км в рамках Спартакиады прошел 8 марта в селе Эстосадок (Краснодарский край). Гонка прошла в тяжелых погодных условиях. Во время прохождения одного из скоростных участков трассы произошел массовый завал.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Вяльбе связала массовый завал на Спартакиаде с низким уровнем лыжниц.