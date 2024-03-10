Боец Ян о победе над Ядонгом: я дрался на одной ноге

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян признался, что вышел на поединок с Сонгом Ядонгом с травмой. Слова Яна передает YouTube-канал «РБ Спорт: Единоборства».

«Я дрался с одной ногой эти 15 минут. Хотел больше бить ногами по корпусу, но это не получилось. Пришлось включать боксерское IQ. Месяц не спарринговал из-за травмы ноги», — сказал Ян.

Российский боец одержал победу единогласным решением судей.

До этого боя Ян уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273. В этом поединке он потерял титул промоушена в легчайшем весе.

В карьере ММА Ян провел 22 боя, 17 из которых выиграл.

Ранее Шон О'Мэлли защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.