Хоккеист Кузнецов об Овечкине: не хочу говорить о нем много хорошего публично

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» Евгений Кузнецов рассказал о дружбе с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным, передает RMNB.

«У нас были потрясающие отношения. Он всегда был рядом со мной, всегда был от меня на расстоянии одного телефонного звонка. Не хочу говорить о нем много хорошего публично, ведь он прочтет это интервью», — сказал Кузнецов.

2 марта официальный сайт Национальной хоккейной лиги сообщил, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, участие в которой он принимал с середины февраля. Программа работает с игроками, страдающими от психологических проблем, а также наркотической или алкогольной зависимости.

8 марта «Каролина Харрикейнз» объявила о переходе Кузнецова в результате обмена со «столичными».

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года. В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее Кузнецов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.