Шон О'Мэлли защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Американский боец Шон О'Мэлли защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем вес, одолев эквадорца Марлона Веру.

Поединок, который прошел в рамках турнира UFC 299 завершился единогласным решением судей.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

На счету О'Мэлли 20 боев и 17 побед. 12 побед американец одержал нокаутом. Вера провел 31 поединок, одержав 21 победу.

Для О'Мэлли это была первая защита титула.



Также в рамках турнира UFC 299 россиянин Петр Ян одолел китайца Сонга Ядонга. До этого боя Ян уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273. В этом поединке он потерял титул промоушена в легчайшем весе.

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