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Овечкин вплотную подобрался к достижению легенды «Вашингтона»

Хоккеист Овечкин вплотную подобрался к достижению Хантера по матчам в НХЛ

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в игре против «Чикаго» провел свой 1406 матч в НХЛ. По этому показателю он занимает 41 место. На один матч больше провел легенда «Вашингтона» Дэйлу Хантеру. Бывший капитан и тренер команды занимает 40 место по сыгранным матчам в лиге.

«Вашингтон» обыграл «Чикаго» со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились Хендрикс Лапьер, Майкл Сгарбосса Том Уилсон и Сонни Милано. Примечательно, что первые три шайбы «Вашингтон» забросил в первом периоде. Единственный гол «Чикаго» оформил Тайлер Джонсон.

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал в этом поединке голевую передачу. В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 59 матчах, забросил 18 шайб и отдал 30 результативных передач. Россиянин довел общее число результативных баллов в своей карьере в чемпионатах НХЛ до 1533 (840 шайб и 693 результативные передачи) в 1406 играх.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Виннипегом». Команды выйдут на лед 12 марта.

Ранее Овечкин признался, что ему печально от ухода Евгения Кузнецова из «Вашингтона».

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