Стало известно, почему Бучневич не перешел в «Рейнджерс»

Комментатор Филипп Майков, ведущий YouTube-канала «ХоккейФил», а также участник подкаста «Скользкий лед», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о несостоявшемся обмене российского нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича в «Рейнджерс», назвав в качестве причины отсутствие у нью-йоркцев места под потолком зарплат.

«Вроде как это все уже было оговорено. Но я, честно говоря, посмотрел просто платежку «Рейнджерс», а кого там менять? То есть, понятно, «Сент-Луис» удержал бы половину, скорее всего, а у «Рейнджерс» все равно денег нет. Там вообще все под завязку. И единственный вариант, который я могу себе представить [в качестве компенсации], это Капо Какко. Потому что менять кого-то из линии обороны, ну а куда? Нет, у «Рейнджерс», кстати, прикольная оборона, на самом деле, кто бы что ни говорил, она очень разносторонняя. Там есть игроки в обороне, у кого заканчивается контракт, но отдавать Линдгрена и Густаффссона – как-то странно. Поэтому единственный вариант – это 100% удержание половины зарплаты «Сент-Луисом» и Капо Какко. Ну и, опять же, выборы на драфте. То есть одно только удержание и драфт-пики за Бучневича, который, наверное, вообще лучший игрок «Сент-Луиса» в этом сезоне. Это было бы как-то маловато. Думаю, они просили себе еще игрока. И вот опять единственный вариант – это Какко. Если бы Бучневич вернулся, то моя оценка по «Рейнджерс» еще сильнее возросла бы. И это, мне кажется, почти вообще готовый вариант финала Востока «Флорида» – «Рейнджерс».

Бучневич провел свои первые пять сезонов в НХЛ в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», а перед стартом кампании-2021/22 был обменян в «Сент Луис Блюз». В текущем сезоне на счету 28-летнего нападающего 48 (24+24) очков в 62 играх при показателе полезности +6. Его контракт с «Сент-Луисом» действует до конца следующего сезона.

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