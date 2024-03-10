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Кузнецов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в НХЛ

Кузнецов заявил, что Овечкин обгонит Гретцки и станет лучшим снайпером НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

Российский нападающий »Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов выразил уверенность, что его соотечественник, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

«Он будет лучшим снайпером НХЛ. Я знаю. Он будет. Он это сделает», — заявил Кузнецов.

Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории НХЛ. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 840 голов, отставание составляет 54 шайбы.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 59 матчах, забросил 18 шайб и отдал 30 результативных передач. Россиянин довел общее число результативных баллов в своей карьере в чемпионатах НХЛ до 1533 (840 шайб и 693 результативных передач) в 1406 играх.

В ночь на 10 марта «Вашингтон» со счетом 4:1 обыгрла «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Овечкин записал на свой счет один результативный балл, отдав голевой пас.

Ранее хоккейный агент заявил, что рекорды Овечкина уже бьют оскомину.

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