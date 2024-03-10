Ян победил Ядонга на турнире UFC 299

Российский боец Петр Ян одержал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 299.

Его соперником был представитель Китая Сонг Ядонг. Поединок продлился все заявленные три раунда и завершился победой российского бойца единогласным решением судей.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

До этого боя Ян уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273. В этом поединке он потерял титул промоушена в легчайшем весе.

В карьере ММА Ян провел 22 боя, 17 из которых выиграл.

В рамках главного карда UFC 299 состоятся еще четыре боя: Гилберт Бернс — Джек Делла Маддалена, Кевин Холланд — Майкл Пейдж, Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени, Шон О'Мэлли — Марлон Вера.

Ранее Федор Емельяненко дал напутствие Петру Яну.