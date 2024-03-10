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Пас Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу над «Чикаго»

«Вашингтон» обыграл «Чикаго» в НХЛ благодаря передаче Овечкина

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Поединок, который состоялся на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершился со счетом 4:1 в пользу «столичных».

В составе победителей голами отметились Хендрикс Лапьер, Майкл Сгарбосса Том Уилсон и Сонни Милано. Примечательно, что первые три шайбы «Вашингтон» забросил в первом периоде. Единственный гол «Чикаго» оформил Тайлер Джонсон.

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал в этом поединке голевую передачу. В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 59 матчах, забросил 18 шайб и отдал 30 результативных передач. Россиянин довел общее число результативных баллов в своей карьере в чемпионатах НХЛ до 1533 (840 шайб и 693 результативных передач) в 1406 играх.

Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории НХЛ. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина 840 голов, отставание составляет 54 шайбы.

Ранее хоккейный агент заявил, что рекорды Овечкина уже бьют оскомину.

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