Аршавин назвал единственный удовлетворительный результат для «Зенита»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин, бывший футболист петербургского клуба и сборной России Андрей Аршавин оценил тот факт, что команда вышла на первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Естественно, «Зенит» всегда хочет с самого начала находиться на первой строчке, но вышло так, что смогли сделать это только сейчас. Главное быть там в конце чемпионата. Естественно, первое место — единственный удовлетворительный результат для «Зенита». «Краснодар»? Пока они неважно провели первые два матча», — сказал Аршавин.

«Зенит» обыграл «Урал» со счетом 4:1 в рамках 20-го тура чемпионата России. В составе победителей голами отметились Дуглас дос Сантос (38 минута), Андрей Мостовой (57), Матео Кассьерра (67) и Иван Сергеев (81). У хозяев единственный мяч на счету Эрика Бикфалви (90+3).

Благодаря этой победе сине-бело-голубые набрали 40 очков и сместили «Краснодар» (39) с первой строчки турнирной таблицы. «Урал» с 19 балами остается на 13-й позиции.

В следующем туре подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют с казанским «Рубином». Встреча состоится 31 марта. Точное время начала игры пока не определено.

Ранее «Зенит» установил рекорд РПЛ.