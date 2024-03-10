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Российская теннисистка обыграла американку на турнире в США

Россиянка Блинкова обыграла американку Пегулу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

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JAMES ROSS/AAPIMAGE/Reuters

Российская теннисистка Анна Блинкова во втором раунде турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе обыграла представительницу США Джессику Пегулу.

Поединок, который продлился 2 часа 5 минут, завершился в трех сетах с результатом 6:2, 3:6, 6:3. Блинкова сделала три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Пегулы один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 16.

Во третьем круге Блинкова сыграет с теннисисткой из Франции 61-й ракеткой мира Диан Парри, которая в трёх сетах обыграла канадку Лейлу Фернандес.

Российская теннисистка занимает 45-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), ее соперница — пятая ракетка мира. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек (10 105 очков). На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8725 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф (6975 очков). Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, она 12-я (3063 очка).

Ранее Даниил Медведев заявил о намерении удивить всех на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

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